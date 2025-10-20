Due turisti inglesi sono sbarcati stamattina sulla spiaggia Rosa nonostante il divieto. La Guardia Costiera di La Maddalena è intervenuta dopo la segnalazione di un diportista, che aveva notato alcune persone nell’area antistante la spiaggia dell’isola di Budelli, zona a tutela integrale all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago.

Una motovedetta è stata inviata immediatamente sul posto e ha intercettato i due turisti di nazionalità inglese, sbarcati sull’arenile con un tender a noleggio. Dopo le verifiche di rito, i militari hanno contestato ai due visitatori la violazione amministrativa prevista dal regolamento dell’Ente Parco, applicando una sanzione di 300 euro ciascuno per l’accesso non autorizzato alla spiaggia, dove vige un divieto assoluto di sbarco e balneazione in ogni periodo dell’anno, anche in inverno.

L’arenile di Cala di Roto, noto in tutto il mondo per la caratteristica colorazione rosata della sabbia – dovuta ai frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini – è infatti un ecosistema estremamente fragile. Proprio per preservarne l’integrità, da decenni l’accesso è interdetto al pubblico: anche il semplice calpestio può compromettere un equilibrio naturale delicatissimo, tutelato da uno dei regimi di protezione più rigidi del Mediterraneo.

