Allarme a Buddusò, per un vasto incendio divampato nella zona di Santa Reparata.

Le fiamme hanno aggredito un’ampia superficie boscata e sul posto sono intervenute le squadre del Corpo forestale, con il supporto di due elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Anela e Alà dei Sardi.

Richiesti anche due Canadair da Olbia, ma l’intervento è stato differito per condizioni meteo proibitive al decollo (vento forte traverso). In supporto, sono dunque arrivati il Super Puma da Fenosu e altri due elicotteri regionali da Limbara e Farcana. È stato richiesto l'intervento di due Canadair da Ciampino, nello specifico CAN 08 e CAN 27.

