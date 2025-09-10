Luciano Dettori spegne 102 candeline.

Nato a Cagliari, classe 1923, Dettori ha festeggiato il traguardo circondato dall'affetto dei suoi nipoti, tra cui il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu.

Funzionario all'INPS di Cagliari, nominato cavaliere della Repubblica, Dettori ha vissuto la dura esperienza della prigionia tra i Balcani e i campi di concentramento nazisti, ferito durante la Seconda guerra mondiale.

Dettori è stato anche un pugile a livello agonistico e oggi, nel capoluogo, dove vive, trascorre le sue giornate tra la passione per i canti popolari in campidanese, logudorese e gallurese e un moderato esercizio fisico.

