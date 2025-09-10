Piove e via Roma, a Cagliari, si allaga.

Sono montate in poche ore (e dopo un forte acquazzone) le polemiche sulla tenuta della storica strada, rimessa a nuovo per volere della precedente Giunta, sotto la pioggia: il lastricato è stato sommerso e di fronte ai portici era impossibile transitare a piedi e difficile farlo in auto.

Colpa di qualche errore nella progettazione o della sottovalutazione dei fenomeni meteorologici? No, stando a quanto riferisce il consigliere comunale del gruppo Misto Roberto Mura, membro della maggioranza che nella scorsa consiliatura aveva voluto la riqualificazione.

«Semplicemente», spiega, «non era stata pulita la caditoia sotto il ficus che era intasata a causa delle foglie. Questo è quanto emerso in commissione Mobilità questo pomeriggio».

Un’ipotesi, in attesa del prossimo diluvio.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata