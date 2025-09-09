“Due anni bellissimi in una terra di storia, cultura e carattere. E grazie al lavoro quotidiano di tutti i carabinieri abbiamo registrato numeri importanti nella lotta ai traffici di droga e nel contesto alle attività criminali”. Con queste parole il comandante regionale dell’Arma uscente, il generale di divisione Stefano Iasson ha lasciato l’incarico al suo successore, il Generale di Brigata Francesco Rizzo.

La cerimonia si é svolta nella caserma Zuddas di via a Sonnino a Cagliari alla presenza del comandante Interregionale Carabinieri Podgora, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, e davanti alle principali autorità civili, militari e religiose della Regione, e a una rappresentanza delle diverse componenti dell’Arma operanti in Sardegna.

Iasson ha ringraziato tutti per la grande collaborazione ricevuta evidenziando il ruolo dei carabinieri in Sardegna come «riferimento sicuro in tutto il territorio». Il nuovo comandante della Legione si è detto pronto a questo importante incarico dopo aver svolto il ruolo di vice comandante della Legione Lazio.

