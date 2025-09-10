È stato arrestato uno dei due senzatetto che ieri, in piazza del Carmine a Cagliari, ha ferito un giovane senegalese con i cocci di una bottiglia. L’uomo, un sardo già noto in zona, è stato portato al carcere di Uta, con l’accusa di lesioni gravissime.

L’aggressione è avvenuta mentre il giovane ferito si trovava in piazza insieme a un connazionale, intervenuto per sedare una lite tra l’aggressore e una donna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha preso una bottiglia da terra, l’ha rotta e si è scagliato contro i due uomini, colpendo il giovane in pieno volto.

Sul posto sono intervenuti subito la Polizia e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti, mentre i residenti hanno espresso preoccupazione per il crescente clima di tensione in piazza del Carmine.

