Berchidda, centro della Gallura, piange Tore Grixoni, già Maestro della banda musicale Bernardo Demuro.

«Il lutto ha colpito profondamente tutta la cittadinanza che si stringe affettuosamente ai familiari nella certezza del ricordo indelebile del Maestro Tore, simbolo e riferimento del sistema culturale e musicale berchiddese - dichiarano gli amministratori -. Se la musica è una parte sostanziale della nostra comunità locale, Tore ne è stato certamente uno dei massimi interpreti».

«E se vantiamo un'ultracentenaria tradizione musicale che, nel tempo, ha reso Berchidda città della musica e simbolo nel mondo, lo si deve per un pezzo importante della sua storia anche all'amore che Tore nutriva per la musica, alla sua competenza, alla passione - proseguono gli amministratori -. Al Maestro Tore si ascrive non solo il merito di aver contribuito a rendere grande la nostra banda musicale in termini numerici, ma soprattutto di aver conferito ad essa un elevato profilo qualitativo».

«Perché gli insegnamenti del Maestro Tore possano sempre rappresentare una meravigliosa eredità per le innumerevoli generazioni di musicanti berchiddesi, che ne sapranno valorizzare l'esempio nella vita di ogni giorno - concludono gli amministratori -. Egli resterà un punto di riferimento e un patrimonio da custodire nella memoria del paese».

© Riproduzione riservata