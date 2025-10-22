La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio di Daniel Imbuzan, un imprenditore riminese di 54 anni (origini rumene), padre di Samuel, il bambino di 10 anni investito e ucciso da una fiammata mentre riposava all’interno di un camper parcheggiato nella spiaggia di Bados.

I fatti sono avvenuti il 31 agosto del 2023 nel litorale a cavallo dei territori di Olbia e Golfo Aranci. La responsabilità del decesso del piccolo, secondo la Procura di Tempio, è del padre. Stando alle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla pm Noemi Mancini, l’uomo stava utilizzando la cucina da campeggio dalla quale è partita la fiammata che ha ucciso il bambino. Il fornello era collegato a due bombole gpl.

Daniel Imbuzan si trovava in Sardegna per una vacanza e ha sempre sostenuto di non essere il proprietario del fornello e delle bombole, che, secondo l’uomo, erano utilizzati da altre persone. L’imprenditore è difeso dal penalista Antonello Desini.

