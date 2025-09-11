È senza soluzione di continuità l’attività di sensibilizzazione, promozionale ed organizzazione messa in campo della sezione Avis di La Maddalena. Un’attività che, come le esigenze richiedono, è costante, perché è costante sebbene con picchi estivi dovuti alla presenza turistica, la necessità di disponibilità di sacche di sangue. Lo scorso 10 settembre, informa l'associazione isolana, a soli 10 giorni dalla precedente “siamo riusciti a raccogliere 23 sacche di sangue”, un risultato non scontato essendo ancora in periodo estivo e quindi “importante, che ci permette di aiutare chi ne ha bisogno. Sappiamo bene che la richiesta di sangue è sempre attuale e costante, e che c’è sempre grande necessità di nuove donazioni”. E la precedente donazione si era svolta lo scorso 30 agosto, giornata nella quale l’autoemoteca aveva raccolto “25 preziose sacche di sangue; Un risultato che ci riempie di gioia, soprattutto in un momento così delicato, in cui le richieste di sangue sono altissime e le scorte purtroppo molto basse”. La raccolta di fine agosto unita a quella precedente del 13 aveva portato a 46 il numero di sacche di sangue raccolte nel mese più difficile. Nello scorso mese di luglio la raccolta era stata particolarmente fruttuosa, con ben 77 sacche raccolte in 3 donazioni delle quali una presso la Scuola Sottufficiali della Marina. La prossima donazione è fissata per il 23 settembre prossimo.

© Riproduzione riservata