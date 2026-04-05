Auto sfonda il guardrail e si ribalta sulla Statale 125, due feritiÈ successo questa sera alle 19 nei pressi del centro abitato di San Teodoro
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Incidente stradale questa sera intorno alle 19 sulla Statale 125.
Un’auto fuori controllo, per cause da accertare, è uscita fuori strada sfondando il guardrail e si è ribaltata all’altezza del km 289, nei pressi del centro abitato di San Teodoro.
Due le persone coinvolte, entrambe estratte dal veicolo. Sono state prese in carico dal personale del 118, per fortuna hanno riportato solo lievi ferite.
Sul posto anche la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola e, per i rilievi, i carabinieri.
(Unioneonline)