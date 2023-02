Avrebbe già imboccato la pista dell’intimidazione ai danni di una impresa l’inchiesta su quanto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì all’interno di un cantiere del lotto 4 della Sassari Olbia.

Sulla matrice dolosa dell’incendio che ha distrutto tre automezzi non ci sono più dubbi. Qualcuno si è introdotto all’interno dell’area logistica del cantiere e ha appiccato le fiamme sotto i mezzi di una impresa lombarda che dal 2019 ha una sede anche a Olbia. I danni sono ingenti e i Carabinieri di Olbia e di Berchidda stanno sentendo diverse persone.

Non ci sono problematiche particolari tra l’impresa e il suo personale, i rapporti e il clima dentro il cantiere sono ottimi. Si cerca il movente dell’atto intimidatori in altri ambiti. Alcuni rappresentanti della società lombarda che opera in subappalto nel cantiere della Ss 729 avrebbero ricevuto messaggi dal contenuto minatorio.

