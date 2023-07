Una borsa di studio di 13.500 euro per seguire i corsi di Alma- Scuola internazionale di cucina italiana.

La prima vincitrice è Marta Diturco, 18 anni, di Arzachena, alla quale è stato assegnato il premio Anna Maria Casali, come più meritevole tra gli studenti neodiplomati dei corsi di Cucina e Pasticceria dell’Istituto professionale alberghiero di Arzachena.

La vincitrice è stata proclamata dopo la riunione della commissione presieduta dal dirigente scolastico Antonello Pannella, tra i giurati Luca Quilichini, figlio di Anna Maria Casali e anche lui imprenditore turistico. Marta Diturco ha ricevuto un assegno di 13500 euro da utilizzare per l’iscrizione alla Scuola internazionale di cucina italiana, importante centro di formazione con sede nella Reggia di Colorno, alle porte di Parma.

La borsa di studio è stata istituita per volontà di Anna Maria Casali, operatrice turistica romagnola che in Sardegna conobbe il marito e il successo imprenditoriale con la fondazione di diverse attività gestite in Gallura, una per tutte l’Aquadream di Baja Sardinia.

Alla morte di Anna Maria Casali, avvenuta alcuni mesi fa, sono stati i figli Luca e Alessandra a farsi carico del desiderio della madre, avviando contatti con la Alma e l’Ipsar di Arzachena, affinché quel progetto potesse realizzarsi. Per Marta si schiudono dunque le porte della Scuola di Colorno, diretta dal 2004 al 2017 da una delle più grandi firme di ogni tempo della cucina italiana, Gualtiero Marchesi.

