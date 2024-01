Il Comune di Arzachena ha approvato il progetto di One Ocean Foundation che mira alla conservazione dell'ecosistema dunale nella spiaggia di Capriccioli. L'obiettivo è quello di realizzare una struttura di protezione della zona dunale e di sviluppare materiali didattici di educazione ambientale per i bagnanti, la comunità e le scuole locali entro la stagione estiva: un momento delicato in cui vengono generati i maggiori impatti negativi per l'ecosistema marino.

Il progetto prevede la realizzazione di strutture leggere a protezione delle dune marine, con particolare attenzione alla loro porzione più esposta ai fenomeni erosivi. Le strutture verranno realizzate con materiali naturali, come legno o fibre vegetali, e avranno un minimo impatto visivo, oltre ad essere totalmente riciclabili. «L'erosione costiera e il carico antropico estivo – afferma il sindaco Roberto Ragnedda – mettono a repentaglio il litorale di Capriccioli ed è nostro dovere preservarlo con ogni mezzo, prima che il danno diventi irreversibile. Qui introdurremo anche misure di controllo degli accessi per riportare in equilibrio l'ecosistema».

Michele Occhioni, delegato all'Ambiente, precisa e ricorda invece che l'intervento «è un passo importante verso la costituzione del parco naturalistico su cui il Comune punta da anni». « La tutela e il ripristino della biodiversità, così come indicato anche dall'Unione Europea – le parole sono di Riccardo Bonadeo, presidente di One Ocean Foundation - rappresentano un tassello fondamentale della mission di One Ocean Foundation, che riconosce l'importante valore dei territori della Sardegna su scala nazionale e internazionale. Da qui il nostro impegno per la salvaguardia degli habitat dunali nel territorio di Arzachena».

