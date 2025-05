Al summit di Alghero del G20 delle Spiagge in programma da domani, mercoledì 14 maggio, fino a venerdì 16 sarà presente anche una delegazione di Arzachena. Si tratta dell’annuale Summit nazionale (nel 2023 si svolse ad Arzachena) che accoglie le delegazioni dei 26 Comuni balneari italiani (due soli i sardi, Arzachena e Alghero), che registrano il maggior numero di presenze turistiche, almeno un milione annuo.

Si ritroveranno insieme nel comune catalano allo scopo di confrontarsi sulle sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per uno sviluppo sostenibile, confrontandosi fra loro per trovare soluzioni innovative alle problematiche che li accomunano. Il Network G20 Spiagge riunisce dal 2017 i Comuni balneari che, ogni estate, accolgono flussi di visitatori che decuplicano il numero di presenze sul territorio.

Per questo, scrive l’Amministrazione comunale del Comune smeraldino, «Arzachena e gli altri partner sono attivi in campo nazionale allo scopo di ottenere il riconoscimento dello status di Comunità Marina, grazie a cui avvalersi di strumenti e risorse economiche ad hoc per gestire adeguatamente i servizi». È dal 2021 che il riconoscimento dello Status di città balneare è diventata una proposta di legge. In particolare, per questo imminente Summit di Alghero, Arzachena «darà il suo contributo agli incontri sui temi turismo e commercio, polizia locale e sicurezza, ambiente».

