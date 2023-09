Il 28 settembre avrà luogo un nuovo incontro del progetto “Arzachena Tourism Network”, promosso dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

«Stileremo un bilancio dei primi dati registrati durante la stagione estiva afferma l’assessora - raccoglieremo le impressioni degli operatori impegnati sul campo negli ultimi mesi; discuteremo insieme di come affrontare le nuove sfide del mercato del turismo a fronte degli studi e dei laboratori condotti in collaborazione con esperti del settore. Dallo scorso ottobre abbiamo avviato un calendario di incontri con albergatori, balneari, operatori nautici, dell’outdoor e culturali, commercianti, ristoratori, coinvolgendoli in laboratori pratici, tra cui lo studio dei flussi turistici».

Nelle due ore di riunione tra gli altri, sono all’ordine del giorno gli interventi del sindaco Roberto Ragnedda e della stessa Giagoni; di Adriana Miotto, amministratore delegato di Justgood Tourism, per una presentazione sintetica dei lavori del G20s di maggio, dei temi emersi e dei risultati ottenuti; di Paolo Grigolli, direttore ApT Val di Fassa, esperto in governance e destination management, che parlerà di “Gestione della destinazione turistica: come affrontare le sfide presenti e future di Arzachena. Prodotto - esperienza, cambiamento climatico, vivibilità del territorio”. L’incontro inizierà alle 16.30, all’Auditorium comunale.

© Riproduzione riservata