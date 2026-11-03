L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Arzachena è «quello di migliorare la qualità del servizio e garantire una maggiore comodità ai cittadini, si estende la raccolta tramite metodo del "porta a porta" nelle zone dell’agro e costiere precedentemente servite dalle isole ecologiche stradali e dal Centro ambientale mobile».

Nelle località di Vaddi di Jatta, l’Aggesi, Cala Bitta e via Salaris a Baja Sardinia, da sabato 31 ottobre sono iniziate le operazioni di consegna dei mastelli, necessari per l'avvio ufficiale del nuovo sistema di ritiro casa per casa, che entrerà formalmente in funzione da lunedì 9 novembre. Resta sempre attivo, 7 giorni su 7, informa il Comune, il CAM (Centro Ambientale Mobile) attivato la scorsa estate a Baja Sardinia come canale complementare per il conferimento dei rifiuti. La struttura in via Tre Monti e via Salaris sarà attiva per tutto il periodo invernale con i nuovi orari in vigore da novembre, dal lunedì alla domenica, dalle 7:30 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

«Il nuovo appalto con la società De Vizia entra nel vivo - dichiara l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni - e prevede cambiamenti significativi per raggiungere gli obiettivi di riciclo e decoro urbano prefissati dall’Amministrazione comunale ed entro fine anno sarà a regime: coprire in modo capillare l'agro ci permette non solo di avvicinarci alle esigenze dei residenti, rendendo il conferimento più agevole, ma anche di monitorare con precisione chi e come fruisce del ritiro, contrastando gli abbandoni e alzando le percentuali di differenziata del nostro Comune».

Tutti i residenti nelle zone interessate stanno ricevendo il kit in questi giorni. Le utenze domestiche e non domestiche che al momento della consegna non sono presenti, troveranno un avviso con le indicazioni per contattare l’Ufficio di De Vizia al numero verde 800 194 925 e concordare un nuovo appuntamento.

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