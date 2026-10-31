Un finanziamento di 700mila euro per adeguare l’elisuperficie comunale della Trinità, rendendola utilizzabile anche per gli atterraggi notturni. È uno degli interventi previsti dall’amministrazione comunale di La Maddalena guidata dal sindaco Fabio Lai per garantire la continuità del servizio di elisoccorso, oggi assicurato attraverso un’area della Marina Militare, ubicata a Moneta, nei pressi dell’ex Arsenale-Area ex G8. Il problema riguarda il futuro della struttura militare, che rischia di non essere più disponibile con il pensionamento dei dipendenti civili addetti, senza nuove assunzioni da parte della Marina.

«Quello del personale è un problema importante, perché garantisce comunque la celerità degli interventi delle ambulanze», afferma Lai, sottolineando come pochi minuti possano essere determinanti per salvare una vita. Il Comune ha quindi avviato un percorso per dotarsi di una struttura autonoma. Il finanziamento è già stato ottenuto e l’obiettivo è affidare l’incarico tecnico per la progettazione entro la fine dell’anno.

Il piano comprende anche una seconda elisuperficie, destinata prioritariamente all’antincendio, da realizzare nell’ambito della futura caserma dei Vigili del fuoco. L’area individuata si trova nelle vicinanze del Museo Lamboglia. Per questo intervento sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell’Interno, che dovrebbe finanziare la nuova caserma. La struttura comunale della Trinità, oltre all’elisoccorso, potrebbe in futuro essere utilizzata anche per l’atterraggio di elicotteri privati, nell’ambito di una successiva valutazione.

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