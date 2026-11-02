Sono rappresentati dall’avvocato Mauro Soggiu e faranno tutto il necessario per avere giustizia, i familiari dell’artista di strada Pietro Sciusco sono entrati formalmente dentro il procedimento penale aperto sull’omicidio del 27 ottobre. Il primo atto è la nomina di un consulente di parte, il medico legale Francesco Serra, che ha partecipato alle attività di questa mattina a Sassari, disposte dalla pm Noemi Mancini.

Si parla dell’autopsia sul corpo dell’uomo originario di Barletta, affidata ai medici legali Salvatore Lorenzoni e Valentina Pirredda. I risultati della consulenza sono attesi per le prossime settimane, ma l’autopsia avrebbe confermato la primissima ricostruzione del delitto. Pietro Sciusco è stato raggiunto dai fendenti all’emitorace sinistro e una coltellata ha causato danni irreparabili al cuore.

L’avvocato Mauro Soggiu, contattato, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Gli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo, difensori di Mohamed Maher Abdou Elkhodary, il ragazzo arrestato per l’omicidio, hanno confermato che l’ordinanza (custodia in carcere) della gip di Tempio Federica Distefano, sarà impugnata.

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