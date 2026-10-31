Costruire un'alternativa all'attuale amministrazione comunale, partendo dal confronto con i cittadini e cercando convergenze con le altre forze politiche. È l'obiettivo dell'associazione Ajò, che guarda alle prossime elezioni amministrative senza escludere possibili alleanze. A delinearne il percorso è Mario Azara, tra i fondatori del movimento, intervenuto dopo un incontro con il gruppo Cittadini Liberi (già sceso in campo e presentatosi la scorsa settimana, composto da Pd, Forza Italia e quattro associazioni), sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, peraltro molto partecipato. «Noi vogliamo costruire l'alternativa, non la successione o l'avvicendamento», afferma Azara, precisando che l'intenzione non è semplicemente sostituire gli attuali amministratori, ma proporre un diverso metodo di governo.

Ajò, associazione politica attiva anche in ambito sociale e culturale, punta soprattutto sulla partecipazione dei cittadini e sul dialogo con le istituzioni. «Il nostro contributo, che è innanzitutto di metodo, alternativo a questa maggioranza», spiega Azara, dovrà tradursi in un programma elaborato attraverso il confronto pubblico. L'incontro con Cittadini Liberi potrebbe rappresentare un primo passaggio verso un'intesa elettorale, ma Azara invita alla prudenza. «Troppo presto dirlo», risponde alla domanda sulla possibilità di una lista comune. Conferma tuttavia una sostanziale convergenza sui temi affrontati: «Ci sentiamo abbastanza in sintonia con il gruppo di Cittadini Liberi». Il confronto proseguirà anche con altre associazioni e gruppi del territorio. L'obiettivo è raccogliere proposte e individuare soluzioni prima di definire un eventuale schieramento elettorale. Nessun programma, dunque, confezionato da pochi: «Prima di tutto ci confrontiamo con la gente».

Azara pone infine una condizione per qualsiasi futura intesa: la condivisione dei principi contenuti nel manifesto di Ajò. L'associazione intende presentare un progetto politico fondato su metodi amministrativi diversi, partecipazione e una visione complessiva dello sviluppo di Arzachena.

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