Soddisfazione degli organizzatori per la buona riuscita del Carnevale arzachenese: «C’è un gruppo nutrito e molto animato di giovani che ha lavorato per mesi sulla preparazione del Carrasciali Alzachinesu», afferma Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo. «Abbiamo investito maggiori fondi negli ultimi anni nel calendario per premiare un impegno così sentito dall’associazione locale e da tanti cittadini. Tutto si è svolto nel migliore dei modi anche grazie alle squadre di polizia locale, compagnia barracellare, protezione civile che hanno condotto un lavoro encomiabile per garantire il corretto svolgimento della manifestazione».

Molto soddisfatto anche e naturalmente Gianluca Giorgioni, da due anni presidente dell’associazione In Coriandoli.

«Abbiamo registrato un record di oltre 1.800 iscritti tra i figuranti e un totale di 8 carri: questo dimostra il forte coinvolgimento che l’associazione e i volontari sono riusciti a creare». Premiati il migliore carro, migliore costume, migliore coreografia e il premio speciale “In Coriandoli” è stato assegnato al Gruppo I Rischiosi con il carro Bollywood.

Il riconoscimento di miglior gruppo mascherato è andato a Le Immancabili, mentre Valentina Columbano è stata eletta Miss Carnevale e Giovanni Pirredda Mister Carnevale, come maschere indipendenti.

«Lavoreremo sempre con maggiore impegno per far crescere l’evento di anno in anno», conclude Giorgioni. «Lo spirito comune deve essere quello di valorizzare associazioni, professionisti e musicisti locali, affiancandoli anche a personaggi di calibro nazionale per accrescere la notorietà dell’evento».

© Riproduzione riservata