Basti pensare che “Arzachena Eventi 2025”, il calendario delle manifestazioni estive organizzate o coordinate dall’Amministrazione comunale, sui 66 eventi che organizza complessivamente - da giugno a ottobre - al centro e nei borghi, appena 6 di questi sono in programma a Baja Sardinia (di cui 1 a giugno, 2 luglio, 2 agosto, 1 a settembre e niente ad ottobre).

Tanto che, qualche giorno fa, l’Amministrazione comunale stessa ha approvato un atto di indirizzo, finalizzato all’organizzazione di manifestazioni a cadenza settimanale, domenica mattina, proprio in quel borgo, offrendo la possibilità ai privati di esporre e vendere oggetti di qualità, con particolare attenzione ai prodotti artigianali, all’abbigliamento e all’oggettistica realizzati direttamente dagli espositori. «Baja Sardinia, pur trovandosi in una posizione centrale all'interno del territorio comunale e, in particolare, della Costa Smeralda - è scritto in delibera - viene spesso percepita dai turisti come un semplice luogo di transito, piuttosto che come una meta in cui sostare e da vivere pienamente».

Per sopperire a questo, è stato dato mandato al Dirigente del Settore n°5 di predisporre di tutti gli atti inerenti e conseguenti all’organizzazione di eventi la domenica in quel borgo. Questo finalizzato a favorire «lo sviluppo culturale e civile della comunità, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del territorio» e offrendo «ai visitatori l’opportunità di soffermarsi e fruire degli spazi pubblici, come la Piazzetta dei Pini e la pineta adiacente, comprensiva di area parcheggio, nel cuore di Baja Sardinia».

