Si spenderanno 830.000 euro in otto mesi per i lavori per riqualificare l'Auditorium comunale di Arzachena, una struttura inaugurata nei primi anni 2000 ma che ha rivelato, le parole sono dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Massimo Azzena, «fin da subito carenze strutturali e logistiche che, negli anni, hanno reso sempre più difficoltosa una programmazione di lungo periodo in termini di affidamento della gestione, organizzazione di eventi e attività culturali». Alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria, da oggi a dicembre, riguardano l’impermeabilizzazione dei terrazzi, il rifacimento di contro soffitti, intonaci interni ed esterni, aiuole, tinteggiature, impianti di trattamento dell’aria, realizzazione di tettoie.

«Arzachena merita una struttura all’avanguardia, funzionale e flessibile per candidarsi ad accogliere iniziative di alto livello o programmi accademici, entrambi così apprezzati dalla comunità» aggiunge l’assessore Azzena. «A questo primo, grande investimento, aggiungeremo un ulteriore impegno di risorse nel 2027 grazie a cui apportare altri ammodernamenti».

Negli anni, il teatro comunale ha ospitato performance di danza, pièce teatrali, convegni, proiezioni cinematografiche, che il Comune organizza in collaborazione con i circuiti regionali e nazionali, con società e associazioni culturali, oltre alle attività dell’Accademia Arte Arzachena. L’auditorium è dotato di camerini, una sala riunioni, una sala bar interna e di 320 confortevoli poltrone in platea, che verranno incrementate con il futuro utilizzo dell’area galleria.

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