L’inaugurazione è in programma sabato prossimo, 4 aprile, alle 16:00, ma l’opera artistica è già stata installata nella scalinata che conduce, alla chiesa di Santa Lucia. Firmata dal collettivo internazionale Truly Design Crew, l’installazione artistica, giunta all’undicesima edizione, ispirata alla successione di Fibonacci, accoglierà nel centro di Arzachena i primi flussi turistici legati al periodo pasquale.

Il progetto, intitolato Upwards - Da ciò che sono a ciò che sogno, è una progressione continua realizzata su 75 tavole in legno. «La successione di Fibonacci e l’architettura della natura sono il tema che abbiamo proposto per questa edizione – spiega Emanuele Ronco, direttore creativo di Truly Design –. Il concept alla base del nostro progetto è quello della trasformazione e della progressione continua. Abbiamo attinto alla successione di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) e alla proporzione aurea per narrare come ogni traguardo sia frutto di un percorso evolutivo».

Questo intervento in particolare, sottolinea l’Amministrazione comunale, «richiama opere iconiche come quelle di Mario Merz sulla Mole Antonelliana di Torino e contribuirà a rafforzare l’immagine di Arzachena come destinazione culturale di riferimento per l’arte urbana e contemporanea».

Le 10 precedenti edizioni della Scalinata di Santa Lucia sono state: L’Arazzo di Santa Lucia 2016 di Claudia Filigheddu; Scala in Fiore 2017 di Claudia Filigheddu; L’Arazzo di Santa Lucia 2017-2018 di Claudia Filigheddu; ColorArz 2019 di Manuel Marotto; Colorfall - Una cascata di colori 2020 di Manuel Marotto; L’albero della vita 2021 di Giorgio Casu; Turibulum - Il centenario dell’autonomia di Arzachena 2022 di Tellas e Ciredz; Condivisione 2023 di Giorgio Casu; Essenze di Gallura dal 15 marzo 2024 di Fabio Petani; Integrity dall’11 aprile 2025 di Eelco.

La scalinata della chiesa di Santa Lucia «è tra i luoghi della Sardegna maggiormente condivisi sui social media e genera una visibilità organica che ha trasformato il centro storico in una meta fissa per appassionati di fotografia e viaggiatori, anche fuori dai periodi di picco dei flussi turistici», sottolinea l’amministrazione comunale smeraldina.

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