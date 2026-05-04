È stata una grande festa della musica, «Batteristi in Piazza», manifestazione dedicata a tutti i batteristi sardi, uniti dalla passione per la musica. L’appuntamento era ieri, domenica 3 maggio, a La Maddalena, in Piazza Umberto I.

Sono state oltre 40 le batterie, una accanto all’altra, a suonare all’unisono una serie di motivi conosciuti, pezzi noti del panorama musicale italiano e internazionale, con momenti di autentico scatenamento, come solo loro sanno fare, creando un’atmosfera particolare, oltre che una grande festa. Protagoniste sono stati decine di batteristi di ogni età, da poco più che bambini a persone di una certa età, ragazzi e ragazze, donne e uomini, provenienti da tutta l’Isola e non solo, nel dar vita a uno spettacolo, finora raro nel suo genere in Sardegna, che ha entusiasmato e coinvolto il numeroso pubblico presente, composto sia da locali sia da turisti.

L’ideazione e l’organizzazione sono state curate dalla sezione maddalenina dell’associazione olbiese Centro Musica Academy Sonora APS di Olbia. Durante le esibizioni si sono svolte anche le performance della cantante Solosophia. Molto soddisfatto Andrea Pirredda, insegnante di batteria nella sala della musica maddalenina e responsabile della sede isolana di Sonora: «Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di continuare: vengono molto volentieri e vedo che piace a tutti; andiamo avanti per farlo diventare un appuntamento fisso».

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