«Oggi abbiamo dato un segnale forte: lo sport è inclusione, è la mano tesa di un campione verso chi lotta per tornare alla vita, è la prova che nessuno deve essere lasciato indietro, mai”. Tra gli oltre duemila runner della StraOlbia21, anche la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Ivana Russu, che ha tagliato il traguardo dei 10 km con i compagni dell'Academy Olbia Atletica e il campione regionale, Salvatore Mei, che ha scelto di stare al suo passo.

Pettorale numero 877 e al braccio sinistro una fascia rossa con la scritta "Reparto oncologia Giovanni Paolo II”, Ivana Russu ha corso la maratona che, esattamente, un anno fa le ha salvato la vita. «Un anno fa correvo l’Olbia21 - 10 km e una mia amica sentiva dolore, per quell'infortunio doveva fare un'ecografia e mi ha convinto ad andare con lei, ho scoperto così di avere un tumore: iniziava la mia corsa più dura ma non l'ho mai affrontata da sola», scrive sui social.

«Oggi, quel traguardo l'ho tagliato di nuovo: questi dieci chilometri hanno avuto un sapore speciale, li ho corsi con mio fratello, mio pilastro nella vita, e con il campione regionale, Salvatore Mei, che ha scelto di scortarmi fino alla fine».

© Riproduzione riservata