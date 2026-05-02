Il Primo Maggio olbiese rinasce, dopo due anni di stop forzato, causa indisponibilità di spazi e fa centro confermando il legame tra la città e la storica manifestazione organizzata da Eventi Frizzanti, un mix tra impegno sociale, maratona musicale e intrattenimento. Per tutta la giornata il parco Mario Cervo, molto più piccolo e raccolto della sede originaria del parco urbano Fausto Noce, ma col valore aggiunto della posizione sul lungomare e adiacente al centro, ha accolto migliaia di visitatori che si sono alternati in tutta la giornata, dalla mattina dedicata alle attività per i più piccoli, allo sport, ai laboratori, alla serata con musica accompagnata dalle immancabili grigliate e da fiumi di birra. A dare il via alle danze l’energia della Funky jazz orkestra di Berchidda diretta da Antonio Meloni che ha poi passato il testimone sul palco a En Clave jazz con Yanara Reyes, Francesco Lento, Paolo Carta, Mantiglia, Simone Sassu e Bruno Brozzu. La serata, coordinata sul palco da Antonella Brianda, è proseguita tra momenti di riflessione sui diritti e i nuovi scenari del lavoro e la musica con Chiara Effe e Alan Pattitoni, Purple Drip che hanno acceso il numeroso pubblico e Manuella. Un nuovo inizio in dimensioni più ridotte rispetto agli anni scorsi che ha raccolto il favore degli olbiesi e offerto agli organizzatori spunti per una crescita nella nuova location.

© Riproduzione riservata