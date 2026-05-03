Successo di pubblico e di partecipanti per la StraOlbia21 che per tre giorni ha trasformato il lungomare e Piazza Cossiga in un mega villaggio sportivo.

Organizzata dalla Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune e della Fidal, l'evento ha fatto correre atleti e appassionati nella mezza maratona di 21 chilometri, in un percorso di 10 chilometri e nel tracciato non competitivo Longevity Run di 7,5 chilometri, che ha contato oltre mille adesioni, tra famiglie, gruppi sportivi, scuole e associazioni. Presenti runner da tutta la Sardegna, da oltre cinquanta città italiane e da diciassette Paesi esteri, sono stati oltre duemila gli iscritti. Sul podio per la competizione di 21 km, nella categoria femminile, Elisa Spazzafumo, seguita da Raimonda Nieddu della Atl Edoardo Sanna Elmas, e da Jessica Pulina dell'Atletica Ploaghe.

Per quella maschile, al primo posto Mustafa Belghitti di Asd Sicilia Running Team, al secondo Andrea Mainas dell'Athletic Club Firex Belluno, e al terzo, Giuseppino Cossu di Cagliari Marathon Club. Per la gara di 10 km, ha conquistato la prima posizione femminile, Maria Mei di A.s.d Academy Olbia Atletica, e quella maschile Gabriele Motzo di Isolarun. Decine gli stand, tra cui Longevity Village allestito da Mater Olbia Hospital per fornire informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolari legati agli stili di vita con la possibilità di sottoporsi a check up gratuiti, 250 visite effettuate, e grande interesse per l'iniziativa della Asl Gallura dedicata alle informazioni sulle vaccinazioni in età adulta.

Tanti gli eventi collaterali durante le tappe delle corse che sono state anche un impegno verso l'inclusione e la sostenibilità, tra presenza di percorsi accessibili, riduzione dei materiali monouso e promozione del movimento.

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