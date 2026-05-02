Questo pomeriggio, sabato 2 maggio, alle 18, l’atrio del Civico Mercato di La Maddalena ospita “Dominae”, il concerto degli Humaniora dedicato alle donne protagoniste della storia della Sardegna. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Biblioteca insieme alla Biblioteca Comunale.

“Dominae” nasce come un omaggio in forma di canzone a figure femminili che hanno segnato profondamente la storia isolana: da Adelasia di Torres a Eleonora d’Arborea, fino a Grazia Deledda, Maria Carta e Maria Lai.

Accanto ai nomi più noti, trovano spazio anche storie meno conosciute ma altrettanto significative, come quelle di Eva Mameli, Amelie Posse Brázdová (scrittrice svedese ma sarda d’adozione) e Francesca Sanna Sulis, simboli di coraggio, impegno e visione.

Il progetto si muove tra grande Storia e vicende quotidiane, dando voce anche a esistenze rimaste ai margini ma capaci di rappresentare un desiderio universale di riscatto. Ne emerge un racconto corale che unisce poesia e musica, restituendo un’“humanitas” intensa e consapevole.

Il concerto rappresenta inoltre l’occasione per celebrare oltre quarant’anni di attività degli Humaniora, laboratorio di ricerca e creazione letteraria e musicale attivo dal 1981. Un percorso segnato da passione e sperimentazione, sempre guidato dall’idea che ogni nota e ogni parola abbiano un significato profondo.

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