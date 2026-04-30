Non si arrestano a Palau gli episodi di abbandono illecito dei rifiuti e di conferimento non conforme sul territorio comunale. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, comporta conseguenze rilevanti sul piano ambientale e igienico-sanitario. Per questo, l’Amministrazione comunale ha deciso di rafforzare le attività di controllo, anche attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di individuare e sanzionare i responsabili. Le misure adottate finora «non sono sufficienti a contrastare del tutto tali comportamenti incivili». Da qui la scelta di intensificare gli interventi, affiancando però all’azione repressiva un rinnovato appello alla responsabilità collettiva. «Pur ritenendo fondamentale l’azione di controllo, il Comune è convinto che la prevenzione e la collaborazione dei cittadini siano strumenti più efficaci rispetto alla sola repressione» e che, quindi, la collaborazione dei cittadini resti il fattore decisivo per prevenire il fenomeno.

Sono state ribadite anche le modalità corrette per il conferimento dei rifiuti. Il servizio di raccolta porta a porta è attivo per tutte le utenze, con calendari consultabili online e presso gli uffici competenti. Gli utenti iscritti alla TARI possono inoltre usufruire del Centro di raccolta comunale di Liscia Culumba, operativo con orari stagionali, mentre nelle aree portuali sono presenti isole ecologiche presidiate, con un potenziamento nel periodo estivo. Particolare attenzione è richiamata sull’utilizzo dei cestini stradali, che devono essere destinati esclusivamente ai rifiuti prodotti sul momento e non a quelli domestici o provenienti da attività private.

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