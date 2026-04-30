Cercasi bagnini senza brevetto, l’annuncio scatena le polemiche: la replica di AquadreamImmediati i chiarimenti: per chi non ha il titolo è previsto un inserimento come addetto al supporto sicurezza
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Cercasi bagnini senza brevetto (formazione inclusa), l'annuncio di selezione di personale per la stagione estiva per il parco acquatico della Costa Smeralda scatena polemiche: Aquadream Baia Sardinia corre ai ripari «in merito alle osservazioni circolate nelle ultime ore».
«L'annuncio “bagnino con o senza brevetto” è stato interpretato in modo non corretto: nel nostro annuncio è chiaramente specificato “senza brevetto con formazione inclusa” per indicare un percorso regolato e non un inserimento diretto in ruoli operativi di salvataggio per cui i candidati senza brevetto non vengono impiegati come bagnini ma come addetti al supporto sicurezza», ha specificato, in una nota, la direzione del parco giochi in acqua.