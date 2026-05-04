Olbia, al via Sa festa Manna de Mesu Maju: New Trolls e Mr Rain in nome di San SimplicioIl comitato dei festeggiamenti ha svelato il fitto programma degli appuntamenti religiosi e profani
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Tutto pronto per Sa Festa manna de Mesu Maju, dal 12 al 17 maggio, che rinnova la devozione al Santo Patrono di Olbia e della Gallura. Presentato oggi pomeriggio nella Basilica di San Simplicio, il Comitato dei festeggiamenti ha svelato il fitto programma degli appuntamenti religiosi e profani.
Confermati i riti religiosi, che si aprono con il raduno delle bandiere ex voto e si chiudono con la solenne processione del simulacro di San Simplicio per le vie della città che hanno segnato il suo martirio, tra gli eventi di intrattenimento, i concerti al parco urbano Fausto Noce che, in questa edizione, ospita il gruppo New Trolls, il 14 maggio, e Mr Rain il 16 maggio.
Attesa per la tradizionale sagra delle cozze offerta dal Comitato il 16 maggio e per il Palio della stella che si svolgerà nel viale Isola Bianca il 17 maggio. Alcuni eventi saranno trasmessi in diretta su Videolina.