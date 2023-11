Un’area di proprietà comunale nella zona di Monte Aguisi, a pochi chilometri dal centro abitato di Arzachena, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri del Noe (comando di Sassari). I militari, a conclusione di una attività durata diversi mesi, hanno individuato un sito utilizzato indebitamente per stoccare materiale e rifiuti. La contestazione è quella di discarica abusiva.

Sono stati trovati quasi 1500 mastelli in plastica che originariamente erano destinati agli utenti della raccolta differenziata dei rifiuti. Quindi strumenti usati per la salvaguardia dell’ambiente abbandonati in aperta campagna e per di più in un’area pubblica. I mastelli si trovano nella zona da quasi otto anni. Sono in corso accertamenti sulle delibere del Comune di Arzachena riferite all’utilizzo del terreno e a un contenzioso con l’azienda proprietaria dei mastelli. Nel sito sono stati trovati anche degli automezzi.

