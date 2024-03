Alcune criticità esisterebbero all’interno della Casa di riposo di Arzachena. Ne ha parlato, durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere d’opposizione, Fabio Fresi. E lo ha fatto riferendo in aula di alcune segnalazioni sulla situazione degli utenti a lui pervenute, e invitando la segretaria comunale a mettere a verbale le sue dichiarazioni. Un argomento delicato questo, perché riguarda gli anziani. Alessandro Careddu, assessore ai Servizi sociali, ha risposto che «alcune segnalazioni erano arrivate tempo fa e abbiamo cercato di provvedere interloquendo con la cooperativa che gestisce la casa di riposo, e molti punti segnalati credo siano stati risolti».

Careddu ha parlato poi di interventi fatti di recente, da parte del Comune, volti a risolvere alcuni problemi della struttura. Pertanto, ha detto, «non vogliamo far passare tutto per splendido, ci mancherebbe, però non è neanche tutto così orrendo», ricordando peraltro, l’assessore, esserci stati «dei sopralluoghi da parte dei NAS e dell’Asl, con esito positivo».

Ad ogni modo, ha concluso Careddu, «sia io che l’assistente sociale siamo molto presenti nella Casa di riposo, facendo visite a sorpresa mai programmate». Le risposte dell’assessore non hanno tuttavia convinto il consigliere Fabio Fresi che, sui social, ha proseguito sulle sue posizioni e che, in Consiglio comunale, aveva chiesto l’istituzione di una commissione per verificare la situazione.

