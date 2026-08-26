Tutto pronto per la XVIII edizione del trofeo Martiri Turritani, evento abbinato al memorial Cristian Grezza, competizione nazionale di pesca sportiva che si disputerà a Porto Torres, domenica 13 settembre nelle acque del Golfo dell’Asinara. In gara una ventina di imbarcazioni con a bordo atleti professionisti che arrivano da altre parti dell’Isola e dal resto della Penisola, tra cui il gruppo Pescatori del Golfo, presenti con 5 equipaggi, tre provenienti dal Cps La Maddalena, due dalla Poseidon Alghero, due da Laurus club Sassari, esperti che arrivano dalla provincia a cui si uniscono due equipaggi di Genova e uno dalla Sicilia. Per la gara mista parteciperanno le squadre della Maestrale e le barche di diportisti, tesserati Fipsas per l’occasione. Presenti alla competizione mista anche due persone provenienti da Cagliari.

La manifestazione si svolge grazie anche allo Yuki, sponsor tecnico ufficiale ormai da tre anni, mentre Garmin rafforza il suo contributo alla premiazione. La formula della iniziativa è sempre la stessa: tutto il pescato catturato verrà riscattato dagli stessi concorrenti e il ricavato verrà donato in beneficenza. Alla gara saranno ammessi i primi 90 concorrenti, suddivisi in 30 squadre composte da tre persone ciascuna, di cui due concorrenti su una barca e il terzo che pescherà su un’altra imbarcazione, assumendo il ruolo di giudice. L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 16 presso la Gelateria il Golfo, mentre domenica alle 6.30 il raduno al porto commerciale, nella banchina della Cormorano. Si affronterà una sola manche, dalle 8 alle 12, con la possibilità, in caso di arrivo per tempo di tutte le imbarcazioni presso il campo gara, la fascia oraria sarà quella dalle 7.30 alle 11.30.

La manifestazione organizzata da Aps Maestrale presieduta da Gigi Fiorentino, prevede una ricca lotteria con primo premio una crociera per due persone. «Grande lo sforzo economico e il lavoro organizzativo per la riuscita della iniziativa», spiega Fiorentino, reduce dall’organizzazione delle Sagre del pesce e del tonno. «Grazie alla collaborazione di tutti gli sponsor e della grande famiglia della Maestrale», aggiunge, «abbiamo messo in piedi un ottimo evento a dimostrazione che nessun traguardo è impossibile».

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