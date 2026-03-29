Secondo evento, ieri mattina a Caprera, del programma celebrativo di quest’anno, cinquantenario dell’acquisizione del Museo Garibaldino nel patrimonio del Ministero della Cultura.

Dopo quello per l’Unità d’Italia, è stata la volta dell’inaugurazione della mostra dal titolo: «Lo stesso mare. Da Giuseppe Garibaldi a Carlo Battaglia». I quadri del pittore maddalenino, apprezzato artista di statura internazionale, sono esposti nel locale del «mulino», nella prima casetta costruita da Garibaldi, all’ingresso della Casa Bianca e in una stanzetta all’interno, normalmente chiusa al pubblico. Le opere pittoriche esposte sono del Comune di La Maddalena, di Antonio Frau e di Alberto Rava.

Ad aprire la mattinata è stata la direttrice dei Musei Nazionali della Sardegna, Melissa Ricetti, alla quale è seguita l’introduzione del direttore dei Musei Garibaldini di Caprera, Sergio Cappai; la storica dell’arte della DRMN Sardegna, Silvia Pinna, ha tracciato il profilo di Carlo Battaglia, inserendolo nel contesto delle correnti artistiche del Novecento e dei suoi legami con La Maddalena. C’è stato infine l’intervento di Alberto Rava.

Tra i presenti, la vicesindaca di La Maddalena, Federica Porcu, l’assessore alla Cultura, Gianvincenzo Belli, e l’ex direttrice dei Musei Garibaldini di Caprera, Giannina Granara.

«Una mostra che abbiamo fortemente voluto – ha affermato il direttore Sergio Cappai – per rappresentare il legame del compendio garibaldino, dei musei garibaldini di Caprera, con il territorio che li ospita. L’idea della mostra nasce da un’immagine tanto semplice quanto profonda: il mare, come elemento che rappresenta tanto Garibaldi e quindi le sue traversate, i suoi esili e i suoi ritorni, quanto la ricerca pittorica di Carlo Battaglia, che approfondì il mare raffigurandolo in numerosissime opere, alcune delle quali sono esposte in questa mostra». Le opere di Carlo Battaglia sono accompagnate, in ciascun ambiente della mostra, da una serie di citazioni tratte dall’epistolario di Giuseppe Garibaldi, citazioni che riguardano il mare.

La mostra sarà visitabile fino al 23 maggio.

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