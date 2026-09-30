Movimentata udienza oggi del processo, celebrato a Tempio, sul presunto maxi buco nei conti dell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi. Sotto accusa c’è l’amministratore Pietro Oliva (olbiese, 55 anni), al quale vengono contestati presunti ammanchi sui conti correnti di "Mister Enjoy”. Si parla, dunque, della complessa vicenda legata alla gestione della villa in Costa Smeralda e del patrimonio di Vacchi.

La difesa di Oliva (gli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano) ha rivolto diverse domande a un investigatore delle Fiamme Gialle di Bologna. È emerso che beni e denaro dei quali veniva contestata l’appropriazione indebita a Oliva, in realtà erano nella disponibilità della presunta vittima. Il processo sta facendo emergere l’oggettiva difficoltà di tracciare gli spostamenti di denaro dai conti di "Mister Enjoy” a quelli del suo amministratore.

Gianluca Vacchi potrebbe essere sentito a Tempio nell’udienza del 26 ottobre prossimo.

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