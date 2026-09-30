Santa Teresa Gallura: Rena Bianca, si chiude il cantiere SACOISpiaggia interdetta venerdì mattina
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Il Comune di Santa Teresa ha pubblicato ordinanza sindacale che disciplina il ripristino dell’arenile e lo smantellamento del cantiere relativo alla ricerca e riparazione del guasto sul cavo elettrico SACOI. Le operazioni sono programmate dal 30 settembre al 2 ottobre.
Oggi è stato autorizzato il passaggio sull’arenile di un escavatore di circa 30 quintali; oggi e domani le attività restano confinate all’interno del cantiere. La novità di maggiore interesse per i cittadini riguarda venerdì 2 ottobre: accesso e permanenza sull’intera spiaggia vietati fino alle 12, salvo eventuale riapertura anticipata dopo la messa in sicurezza. Più precisamente l’ordinanza detta quanto segue: «Le operazioni di ripristino dell'arenile e di smantellamento del cantiere sulla spiaggia di Rena Bianca si svolgeranno nei giorni 30 settembre, 1° ottobre e 2 ottobre 2026. Tutte le attività dovranno adottare ogni cautela necessaria per evitare interferenze e rischi per la pubblica incolumità».
E poi: «Nella giornata di mercoledì 30 settembre 2026 è autorizzato il passaggio dell'escavatore meccanico (peso circa 30 quintali). Il transito dovrà tassativamente concludersi entro le ore 07:30 lungo il percorso prestabilito, assicurando la totale assenza di persone estranee lungo la via». Nelle giornate di mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre «i lavori di ripristino e smantellamento dovranno svolgersi esclusivamente all'interno del perimetro di cantiere, che dovrà essere chiaramente delimitato e segnalato. È fatto divieto assoluto ai non addetti ai lavori di accedere o avvicinarsi all'area».
Nella giornata di venerdì 2 ottobre, «per consentire lo sgombero finale e il transito dei mezzi pesanti in sicurezza, l'accesso e la permanenza dei bagnanti sulla spiaggia di Rena Bianca sono vietati fino alle ore 12:00. Una riapertura anticipata sarà possibile solo a seguito del completamento delle attività a rischio e previa verifica della piena sicurezza dell'area».