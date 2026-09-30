Ottocento chili di rifiuti raccolti in poche ore da una ventina di volontari tra la spiaggia, il retrospiaggia e il parcheggio di Le Piscine. Si è chiusa con numeri significativi l’edizione 2026 di AgendaBLU, la campagna ambientale del Comune di Arzachena, che dà ora appuntamento al prossimo anno con una nuova serie di giornate dedicate alla tutela del territorio.

L’ultimo intervento si è svolto sabato 26 settembre nell’ambito del Sea & Rivers Day, iniziativa nazionale promossa da Plastic Free. I volontari hanno recuperato plastica, ombrelloni abbandonati e diversi oggetti trasportati o restituiti dal mare. Complessivamente sono stati rimossi circa 800 chili di materiali, con il supporto operativo della società De Vizia. L’iniziativa rientrava nel programma AgendaBLU 2026 promosso dall’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Michele Occhioni, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni, aziende e famiglie in azioni concrete di salvaguardia degli ecosistemi costieri. Il Comune aveva individuato proprio nel Sea & Rivers Day l’appuntamento conclusivo del calendario di quest’anno. A coordinare sul posto le attività per Plastic Free è stata Antonella Sotgiu, referente provinciale dell’associazione, affiancata dai volontari che hanno lavorato nelle diverse aree della località.

AgendaBLU non è una novità per Arzachena. Il progetto comunale risale infatti al 2018, quando venne organizzato il primo calendario coordinato di interventi contro plastiche e rifiuti, con il coinvolgimento di associazioni, fondazioni e singoli cittadini. Da allora l’iniziativa è stata riproposta con appuntamenti distribuiti lungo il territorio costiero. Con l’intervento di Le Piscine cala dunque il sipario sul programma 2026.

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