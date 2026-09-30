Grave atto vandalico nella notte a Olbia. Qualcuno, approfittando del buio, si è introdotto nell’edificio che ospita la Scuola Media di via Veronese. Non è certo se si tratti di una o più persone, ma i vandali hanno aperto i rubinetti e azionato gli idranti all’interno dell’immobile che fa parte della Scuola Secondaria di I°Grado Ettore Pais.

L’acqua è fuoriuscita per ore e ha allagato un ampio settore dell’edificio e numerose aule. Questa mattina il personale incaricato di aprire la scuola di Via Veronese ha trovato la sorpresa. I danni causati dall’allagamento sono ingenti. Sono iniziate subito le operazioni di pulizia e di bonifica dei locali.

Oggi le lezioni sono state sospese. Le indagini per risalire ai responsabili del gesto sono in corso.

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