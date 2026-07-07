Giochi teatrali, esercizi di espressione corporea e vocale, attività di ascolto e di collaborazione: si è concluso con successo il progetto "Emozioni in fiaba", realizzato dalla docente Marilene Nocenti con gli alunni delle classi 4A e 4B della Scuola Primaria di San Simplicio.

Il laboratorio teatrale ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e collettiva, consentendo ai bambini di sviluppare competenze espressive, comunicative e relazionali attraverso il linguaggio del teatro. Un progetto che si è concluso con la rappresentazione dello spettacolo "Racconti, miti... pensieri e riflessioni sul Mare...", andato in scena al MusMat di Olbia davanti a un numeroso pubblico composto da famiglie, docenti e amici della scuola. Il mare è stato il protagonista assoluto della rappresentazione: luogo di vita, memoria, incontro e speranza: attraverso poesie, racconti e miti della tradizione sarda, gli alunni hanno accompagnato gli spettatori in un percorso ricco di suggestioni, alternando momenti di riflessione ad altri più leggeri e coinvolgenti. Particolarmente significativo è stato lo spazio dedicato alle testimonianze poetiche dei migranti, attraverso le quali i bambini hanno riflettuto sui temi dell'accoglienza, della pace, della solidarietà e della fratellanza, trasmettendo un messaggio di grande attualità e sensibilità. Non sono mancati momenti di leggerezza, come la simpatica scena dedicata a una lezione di yoga in riva al mare, che ha saputo coinvolgere il pubblico con originalità e spontaneità. Lo spettacolo ha inoltre reso omaggio a Grazia Deledda, nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura, attraverso la lettura di alcuni suoi testi dedicati al mare. La rappresentazione finale non è stata soltanto un momento conclusivo, ma il coronamento di un percorso educativo nel quale ogni bambino ha potuto esprimere emozioni, sviluppare fiducia nelle proprie capacità e sperimentare il valore della collaborazione. Alla manifestazione ha preso parte anche l'Assessora alla cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra, che ha voluto condividere con gli alunni e le loro famiglie questo importante momento di crescita culturale e formativa. La risposta entusiasta del pubblico testimonia di come il teatro possa essere un efficace strumento educativo, capace di favorire inclusione, creatività, consapevolezza emotiva e crescita personale, trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.

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