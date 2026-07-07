La Giunta comunale di Arzachena ha approvato un atto di indirizzo per riorganizzare i posti nella struttura Demuro & Geromino. Aumentano quelli destinati alla Comunità Integrata, mentre diminuiscono quelli della Comunità Alloggio Anziani. Una scelta legata alle nuove esigenze assistenziali e alla futura gara per la gestione del servizio.

Il provvedimento riguarda i servizi a domanda individuale gestiti tramite appalto in concessione e nasce dalla necessità di adeguare l’offerta alle richieste che arrivano agli uffici dei servizi sociali. La modifica prevede un aumento dei posti nella Comunità Integrata, che passeranno dagli attuali 24 a 30. In parallelo, i posti della Comunità Alloggio Anziani saranno ridotti da 16 a 10. Una rimodulazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà essere recepita anche nei futuri atti di gara per l’affidamento del servizio. La struttura è attualmente gestita con una procedura d’urgenza, dopo la rescissione del precedente contratto di affidamento. Il Comune procederà a breve con una nuova gara d’appalto, finalizzata a individuare un gestore a lungo termine.

Alla base della scelta vi sono le mutate necessità assistenziali. Dalla relazione dei servizi sociali emerge infatti una maggiore richiesta di inserimenti nella Comunità Integrata rispetto alla Comunità Alloggio. Una tendenza che si inserisce in un quadro più ampio, richiamato anche dal piano regionale dei servizi alla persona, che evidenzia una crescita dell’esigenza di assistenza verso persone non autosufficienti.

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