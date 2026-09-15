I Carabinieri della Compagnia di Tempio hanno eseguito un’ordinanza di arresto della gip Federica Distefano per diversi presunti episodi di violenza sessuale, fatti avvenuti negli ultimi mesi in località balneari del litorale tra Aglientu e Santa Teresa.

Stando alle contestazioni della Procura gallurese, il destinatario della misura cautelare avrebbe aggredito alcune donne e le avrebbe minacciate per costringerle a rapporti sessuali. Secondo indiscrezioni la persona sotto inchiesta avrebbe indossato un passamontagna.

Le indagini sono state affidate agli investigatori del Nucleo operativo della Compagnia di Tempio, i militari hanno lavorato per oltre un anno sul caso. Il responsabile delle presunte violenze avrebbe agito in prossimità di spiagge della zona di Aglientu e stando a indiscrezioni si sarebbero delle immagini. L’uomo è molto noto in Sardegna nell’ambiente degli sport automobilistici.

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