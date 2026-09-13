l’allarme
13 settembre 2026 alle 17:16
S’immerge per fare snorkeling, disperso nel mare di PalauEra uscito in gommone, si è tuffato e non è più risalito: ricerche in corso
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Un uomo risulta disperso in mare nell'area di Cala di Trana, a Palau, in Gallura.
Secondo le prime sommarie informazioni era uscito in gommone con un amico in vacanza in Sardegna: si è tuffato in acqua per fare snorkeling e non è più tornato in superficie.
Sul posto, sotto il coordinamento della Guardia costiera di La Maddalena, la motovedetta CP870 e il presidio acquatico dei vigili del fuoco, con anche i sommozzatori.
(Unioneonline)
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