Un uomo risulta disperso in mare nell'area di Cala di Trana, a Palau, in Gallura.

Secondo le prime sommarie informazioni era uscito in gommone con un amico in vacanza in Sardegna: si è tuffato in acqua per fare snorkeling e non è più tornato in superficie.

Sul posto, sotto il coordinamento della Guardia costiera di La Maddalena, la motovedetta CP870 e il presidio acquatico dei vigili del fuoco, con anche i sommozzatori. 

(Unioneonline)

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