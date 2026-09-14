La Maddalena, incendio nel balcone di una casaIntervento dei vigili del fuoco in via Boccone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio in un’abitazione, nella notte appena trascorsa, in un’abitazione di La Maddalena.
I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 per un allarme arrivato da via Mario Boccone: le fiamme hanno interessato il balcone.
Grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso, la squadra ha circoscritto e domato il rogo, impedendo che si propagasse all’interno delle stanze adiacenti o agli appartamenti vicini. Non si registrano feriti né intossicati.
L'area interessata è stata messa in sicurezza dopo le verifiche tecniche del caso per accertare l'agibilità dei locali.
(Unioneonline)