Incendio in un’abitazione, nella notte appena trascorsa, in un’abitazione di La Maddalena.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 per un allarme arrivato da via Mario Boccone: le fiamme hanno interessato il balcone. 

Grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso, la squadra  ha circoscritto e domato il rogo,  impedendo che si propagasse all’interno delle stanze adiacenti o agli appartamenti vicini. Non si registrano feriti né intossicati.

L'area interessata è stata messa in sicurezza dopo le verifiche tecniche del caso per accertare l'agibilità dei locali.

(Unioneonline)

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