È legata alle decisioni del comandante dei traghetti la sorte di decine di migranti che da sabato si trovano all’esterno della stazione marittima di Olbia.

Si tratta di persone trasferite dal centro di accoglienza di Monastir, per ragioni puramente burocratiche sabato sera non sono state fatte salire sui traghetti diretti a Civitavecchia Livorno.

In tanti hanno trascorso la terza notte all’esterno della stazione marittima dell’Isola bianca. Alcuni comandanti dei traghetti hanno deciso di imbarcare le persone che dichiarano di voler raggiungere diversi paesi europei.

Una situazione pessima, dal punto di vista umanitario, perché i migranti non hanno alcun supporto e sabato non sono stati avvertite le associazioni di protezione civile di Olbia, l’amministrazione comunale della città gallurese e la Croce Rossa.

Una parte dei migranti è già partita e gli altri attendono di conoscere le decisioni dei comandanti dei traghetti. Il problema, puramente burocratico, è dato dai documenti di riconoscimento in possesso dei migranti.

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