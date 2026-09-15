Sono iniziate le operazioni per l'imbarco dei migranti provenienti dal Cas di Monastir, rimasti bloccati nel porto Isola Bianca di Olbia dalla sera di sabato 12 settembre a causa di un problema burocratico presente nella loro documentazione.

Ad impedirne la partenza verso gli scali di Civitavecchia e Livorno erano stati i comandati delle compagnie di navigazione, impossibilitati a scannerizzare alcuni codici essenziali per l'identificazione delle persone.

Da ieri alcuni dei comandanti della compagnia Grimaldi hanno dato il via libera all'imbarco di piccoli gruppi di cittadini extracomunitari che sono così partiti. Ne restano ancora però all'interno della stazione marittima di Olbia dove sono in attesa del via libera da parte anche della compagnia Tirrenia.

Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine, con agenti della Polizia di Stato, Carabinieri e dell'Autority Port che stanno monitorando la situazione. Molti dei migranti hanno trascorso la notte sui prati della stazione marittima, in attesa di poter raggiungere la Penisola. La situazione al momento risulta essere sotto controllo e le operazioni di imbarco e partenza continueranno scaglionate anche oggi.

(Unioneonline)

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