Incidente stradale sulla Provinciale 94, poco prima della roccia "Costa Smeralda" in direzione Porto Cervo.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato su un fianco finendo a margine della carreggiata.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno operato per estrarre l'autista rimasto bloccato all'abitacolo.

Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo del sinistro con un'ambulanza e l’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale.

Presente sul posto anche la Polizia Locale di Olbia per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità che ha subito forti rallentamenti e chiusure.

(Unioneonline)

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