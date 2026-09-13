Da ombrelloni abbandonati a borse colorate, i parasole rotti e incustoditi nelle spiagge di San Teodoro diventano un gesto di solidarietà e di sensibilità ambientale. Con il riciclo delle tele recuperate la scorsa estate ha creato sacche e bustine colorate e le ha regalate ai bambini delle scuole del paese gallurese, con quelle raccolte quest'estate, anche da un gruppo di volontari che ne ha riempito quattro grandi buste, consegnate ieri, una turista genovese, affezionata frequentatrice di San Teodoro, sosterrà un progetto per garantire le cure a donne e bambini malati di AIDS in Togo.

Con il ricavato delle vendite delle borse create artigianalmente da Luisa, con le stoffe coloratissime degli ombrelloni, sarà finanziato il progetto Beatrice - Kouvè per garantire terapie adeguate e assistenza sanitaria a trenta donne malate di Hiv e per sostenere l'istruzione dei loro figli.

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