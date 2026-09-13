È stato recuperato senza vita il corpo dell’uomo che risultava disperso in mare a Cala di Trana, a Palau.

Secondo le prime informazioni il turista, di oltre 70 anni, era uscito in gommone con la moglie: l’uomo si era tuffato per fare snorkeling, dopo un po’ è riemerso per chiedere aiuto, poiè rinadato già e non è più tornato in superficie. L’allarme era stato immediato.

Sul posto, sotto il coordinamento della Guardia costiera di La Maddalena, ha lavorato la motovedetta CP870 e il presidio acquatico dei vigili del fuoco, con anche i sommozzatori.

Dopo alcune ore di ricerche, l’esito peggiore: l’uomo avrebbe accusato un malore, risultato fatale.

(Unioneonline)

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