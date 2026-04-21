Varato soltanto qualche giorno fa il calendario di AgendaBLU 2026, consistente in una serie di iniziative a favore dell’ambiente coordinate dal Comune di Arzachena, già da oggi, martedì 21 aprile, parte il primo intervento in programma: dipendenti della società Smeralda Holding e del Consorzio Costa Smeralda sono impegnati nella pulizia della spiaggia di Liscia Ruja, in collaborazione con i volontari dell’associazione Plastic Free.

Il secondo appuntamento in programma è previsto per domani, mercoledì 22 aprile, Giornata della Terra: l’iniziativa è dedicata alle classi quinte delle scuole primarie di Abbiadori, Cannigione e Arzachena centro. Al Conference Center di Porto Cervo, scrive l’amministrazione comunale, «vogliamo sensibilizzare i bimbi per trasformarli in piccoli guardiani del mare. Lo faremo insieme a tanti ospiti e in collaborazione con la Fondazione One Ocean».

L’iniziativa successiva è in programma il prossimo 16 maggio con lo «Smeralda Holding Blue Day», la pulizia dei fondali nel porto di Porto Cervo, per proseguire poi con altre attività fino al prossimo novembre.

Il Comune di Arzachena prosegue dunque le proprie attività quale capofila nelle politiche di tutela ambientale, insieme a partner locali, nazionali e internazionali, nella consapevolezza che il mare «è una risorsa essenziale per il territorio e la sua salvaguardia richiede il contributo di tutti». Le iniziative di AgendaBLU 2026 sono promosse dall’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni.

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